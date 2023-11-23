Сразу 3 солнечных явления могут спровоцировать магнитную бурю на Земле: когда ее ждать

Появился обновленный график

Солнце очень щедро на "подарки" в виде новых угроз для нашей планеты. Кроме большого солнечного пятна AR3490-91-92 и потока солнечного ветра, добавилась еще нить магнетизма.

Слабая магнитная буря, вызванная последним космическим явлением, может бушевать на Земле 25 ноября, как сообщают ученые с сайта Spaceweather. Темная нить магнетизма вспыхнула от Солнца вчера (22 ноября), вырезав глубокий "огненный каньон" в атмосфере.

Между тем, астросиноптики с сайта Meteoagent прогнозируют, что на Земле до конца месяца произойдет лишь один геомагнитный шторм и два небольших колебания.

Согласно прогнозу, сегодня, 23 ноября, будет царить геомагнитное колебание 4 баллов, которое на следующий день увеличится до магнитного шторма 5 баллов, однако уже 25 ноября его влияние уменьшится.

После того, с 26 по 30 ноября, не предвидится каких-либо колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в Украине на ближайшие дни. Синоптики прогнозируют, что в некоторых областях температура воздуха может опуститься до 17 градусов мороза.