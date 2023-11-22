Укр

Будет не весело: учёные прогнозируют новые магнитные бури на Земле

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Космос
Космос. Фото Pixabay

Через два космических явления вероятны новые "красные" дни

Кроме большого солнечного пятна AR3490-91-92, которое может вызвать в ближайшее время геомагнитные бури на нашей планете, к нему добавился еще поток солнечного ветра. Астросиноптики обнародовали обновленный график колебаний в этом месяце и отмечают, что изменения в нем точно произошли.

Земля находится внутри потока высокоскоростного (500 км/с) ветра, пронизанного более сильными, чем обычно, магнитными полями, как говорят ученые на сайте Spaceweather. Действие потока возмущает магнитосферу Земли, хотя это еще не вызывало геомагнитную бурю.

В то же время по данным сайта Meteoagent можно узнать, когда в этом месяце человечеству следует ожидать вероятных геомагнитных колебаний.

В настоящее время 22 ноября держится магнитная буря 5 баллов мощности, которая уже на следующий день уменьшится до небольшого возмущения, но 24 ноября возобновит свою мощность до уровня слабого шторма.

После того, с 24 по 30 ноября, не предвидится каких-либо колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких областях в ближайшие дни следует ожидать обильных зимних осадков.

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#Прогноз #Магнитные бури #График