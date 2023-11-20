Марс исчез с неба: где он и когда вернется (видео)

Солнце блокирует все сигналы с и на планету

Марс скрылся от Земли за Солнцем. Научное явление, продолжающееся уже неделю, называется солнечным соединением. Из-за него NASA прекратило связь с космическими аппаратами на Марсе.

Отмечается, что явление временное — до 25 ноября, так что вскоре красная планета снова будет доступна. "Это не означает, что роботы-исследователи в отпуске, — говорится в сообщении. Марсоходы NASA Perseverance и Curiosity будут следить за изменениями состояния поверхности, погоды и радиации, пока они останутся на стоянке". Также задачи будут и во время вынужденной паузы у других опытных аппаратов.

После обновления связи орбитальные аппараты передадут на Землю все данные. Такое солнечное соединение Земля и Марс переживают каждые два года.

Миссии приостанавливаются, поскольку горячий ионизированный газ, выделяемый из короны Солнца, может потенциально повредить радиосигналам, посылаемым с Земли на марсианский космический корабль NASA, что приведет к неожиданному поведению. Таким образом, ученые задали работам "домашнее задание" на эти две недели, ведь в течение солнечного соединения будут дни, когда даже минимальные данные от аппаратов не смогут получить на Земле.

Ранее "Телеграф" рассказывал об ожидаемом запуске в космос уникального спутника. Его сделают из древесины, ведь в космосе нет того, что быстро разрушает этот материал на Земле.