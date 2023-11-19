Над нами скоро будут летать деревянные спутники: подробности

Материал был выбран неспроста

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) вместе с японскими коллегами (JAXA) планирует уже в 2024 году вывести на орбиту первый спутник из дерева.

Как пишет Space, речь идет о миниатюрном ящике размером с чашку для кофе под названием LingoSat, который, как ожидается, увидит космос летом следующего года.

Суть эксперимента сводится к тому, чтобы определить, насколько древесина подходит для создания корпусов спутников. Дело в том, что в космосе нет бактерий и грибков, которые могли бы разлагать древесину, а потому она в теории может находиться там так же долго, как и металл.

При этом ученые уже провели эксперимент на МКС с образцами древесины и установили, что они смогли пережить десятимесячное путешествие в открытый космос без видимых повреждений, деформации и разложения. Так что к идее замены металлических корпусов на деревянные исследователи относятся с оптимизмом.

Отмечается, что сейчас на орбите Земли находится почти 8,5 тысячи метрических тонн космических объектов искусственного происхождения. Это включает как работающие устройства, так и космический мусор.

Блестящие материалы, из которых они сделаны, увеличили яркость неба на 10%, то есть если человечество ничего не придумает с этим, то астрономам будет сложнее использовать свое оборудование для поиска далеких объектов во Вселенной. Для этих целей и рассматривают возможность использования дерева.

Кроме того, потенциально древесина легче будет сгорать при входе в атмосферу и даже если какие-то ее фрагменты смогут пережить падение, то они все равно будут разложены земными микроорганизмами.

Как сообщалось ранее, компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX накануне провела относительно успешный запуск сверхтяжелой ракеты Super Heavy с кораблем Starship. Гигантский аппарат пробыл в воздухе более 10 минут и даже смог выйти за пределы атмосферы.