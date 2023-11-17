NASA изучило ближайшую экзопланету, она оказалась похожа на Землю: может ли там быть жизнь

Система планеты находится в 22 световых годах от нас

Космический телескоп американского ведомства NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) изучил ближайшую к Земле экзопланету. Как оказалось, она похожа на нашу.

Об этом сообщает Space.com. Речь идет об объекте под названием LTT 1445Ac. Это транзитная экзопланета, которая была первые обнаружена в 2022 году.

Она вращается вокруг холодной звезды М-карлика, масса которой составляет всего четверть массы нашего Солнца. Само светило находится в тройной системе М-карликов, расположенной на расстоянии 22,5 световых лет от нас.

Так вот, в новом исследовании телескопа NASA Hubble, ученые смогли подтвердить, что LTT 1445Ac. действительно является транзитной (проходит мимо звезды). Но главное — они смогли измерить её размер и узнать, что она очень похожа на Землю по этому параметру. Он примерно в 1,07 раза больше, чем у нашей планеты.

В целом, LTT 1445Ac немного больше, немного плотнее и несколько массивнее нашей планеты, с поверхностной гравитацией в 1,37 раза большей, чем на Земле (поверхностное гравитационное ускорение составляет 13,4 метра в секунду в квадрате по сравнению с земным 9,8 метра в секунду в квадрате).

Увы, вращаясь вокруг своей звезды на расстоянии 3,98 миллиона километров (2,47 миллиона миль/0,02659 а.е.) каждые 3,12 дня, LTT 1445Ac слишком горячая для жидкой воды, а температура поверхности составляет примерно 260 градусов по Цельсию (500 градусов по Фаренгейту). Жизнь в том виде, в котором мы ее знаем, не может выжить без жидкой воды, поэтому раскаленная поверхность LTT 1445Ac, вероятно, безжизненна (если только неизвестная нам форма биологии не сможет процветать в такой неумолимой жаре).

Иллюстрация LTT 1445Ac (на фоне звезды)

Напомним, ранее мы писали о том, что NASA установило рекорд по скорости передачи данных из космоса на Землю.