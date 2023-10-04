"Демон" прошел прямо рядом: NASA зафиксировало движение на Марсе, что это было (видео)

Он был очень высоким

Марсоход американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) стал свидетелем завораживающего природного явления на Красной планете. Его изучение поможет ученым.

Об этом пишет издание Space. Сообщается, что речь идет о так называемом "пылевом демоне/дьяволе". Это вихрь из песка и пыли, который движется у поверхности. Его также можно встретить и на Земле, находясь в пустынных регионах. Но именно марсианский вихрь очень важен для ученых.

Дело в том, что наблюдения за пылевыми дьяволами с помощью аппарата Perseverance помогают ученым лучше понять атмосферу Марса и улучшить модели погоды на Красной планете.

"Когда он находился в 4 километрах от марсохода и двигался с востока на запад со скоростью около 19 км/ч ученые сначала посчитали, что это маленький смерч. Но потом определили, что это именно пылевой демон. Его ширина составляет примерно 60 метров, а высота достигала таких высоких значений, что верхняя его часть не поместилась в кадр", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы скоро смогут увидеть зрелищный метеоритный дождь.