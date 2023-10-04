"Демон пройшов прямо поряд: NASA зафіксувало рух на Марсі, що це було (відео)

Він був дуже високим

Марсохід американського Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) став свідком чарівного природного явища на Червоній планеті. Його вивчення допоможе вченим.

Про це пише видання Space. Повідомляється, що йдеться про так званого "пилового демона/диявола". Це вихор з піску та пилу, який рухається біля поверхні. Його також можна зустріти і на Землі, перебуваючи у пустельних регіонах. Але саме марсіанський вихор дуже важливий для вчених.

Справа в тому, що спостереження за пиловими дияволами за допомогою апарату Perseverance допомагають вченим краще зрозуміти атмосферу Марса та покращити моделі погоди на Червоній планеті.

"Коли він знаходився за 4 кілометри від марсохода і рухався зі сходу на захід зі швидкістю близько 19 км/год вчені спочатку вважали, що це маленький смерч. Але потім визначили, що це саме пиловий демон. Його ширина становить приблизно 60 метрів, а висота досягала таких високих значень, що його верхня частина не помістилася у кадр", — йдеться в матеріалі.

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