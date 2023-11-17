NASA вивчило найближчу екзопланету, вона виявилася схожою на Землю: чи може там бути життя

Система планети знаходиться за 22 світлові роки від нас

Космічний телескоп американського відомства NASA (Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору) вивчив найближчу до Землі екзопланету. Як виявилось, вона схожа на нашу.

Про це повідомляє Space.com. Йдеться про об’єкт за назвою LTT 1445Ac. Це транзитна екзопланета, яка була вперше виявлена у 2022 році.

Вона обертається навколо холодної зірки М-карлика, маса якої складає лише чверть маси нашого Сонця. Саме світило знаходиться в потрійній системі М-карликів, що розташована на відстані 22,5 світлових років від нас.

Так ось, у новому дослідженні телескопа NASA Hubble вчені змогли підтвердити, що LTT 1445Ac. дійсно є транзитною (проходить повз зірку). Але головне — вони змогли виміряти її розмір і дізнатися, що вона дуже схожа на Землю за цим параметром. Вона приблизно в 1,07 разів більше, ніж у нашої планети.

В цілому, LTT 1445Ac трохи більше, трохи щільніше і трохи масивніше нашої планети, з поверхневою гравітацією в 1,37 рази більшою, ніж на Землі (поверхневе гравітаційне прискорення складає 13,4 метри за секунду в квадраті в порівнянні з земним 9,8 метра за секунду в квадраті).

На жаль, обертаючись навколо своєї зірки на відстані 3,98 мільйона кілометрів (2,47 мільйона миль/0,02659 а.е.) кожні 3,12 дні, LTT 1445Ac занадто гаряча для рідкої води, а температура поверхні становить приблизно 260 градусів за Цельсію (500 градусів за Фаренгейтом). Життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, не може вижити без рідкої води, тому розпечена поверхня LTT 1445Ac, ймовірно, нежива (якщо тільки невідома нам форма біології не зможе процвітати в такій невблаганній спеці).

Ілюстрація LTT 1445Ac (на фоні зірки)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що NASA встановило рекорд швидкості передачі даних з космосу на Землю.