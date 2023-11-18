Starship впервые увидел космос: SpaceX провела почти успешное испытание корабля-гиганта (видео)

Космический корабль успешно отделился от носителя

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX провела успешный запуск сверхтяжелой ракеты Super Heavy с кораблем Starship.

Как сообщает пресс-служба компании в соцсети X, запуск состоялся в 8:04 по времени восточного побережья США (15:04 по Киеву) со стартовой площадки в Техасе.

Ракета смогла стартовать, а спустя четыре минуты полета первая ее степень успешно отделилась и взорвалась. Сам корабль продержался в воздухе около 10 минут, после чего связь с ним исчезла. В некоторых СМИ появились сообщения о том, что могла сработать система самоуничтожения.

Изначально планировалось, что первая ступень вернется на стартовую площадку, однако связь с ней была потеряна сразу же после отделения. Сам корабль должен был находиться в воздухе 90 минут, но потеря связи произошла после 10.

Несмотря на то, что все пошло не совсем так, как планировалось, Starship впервые в истории смог подняться за пределы земной атмосферы и вышел на высоту в 148 километров. Поэтому этот запуск можно считать успешным, хоть очевидно, что без работы над ошибками не обойдется.

Starship на сегодняшний день является самым крупным кораблем, который планируют запустить в космос. Его длина составляет 50 метров, а с первой ступенью она достигает 120 метров. Ожидается, что с его помощью люди и тяжелые грузы будут доставляться на Луну, а затем и на Марс, что позволит воплотить мечту человечества о постоянной базе за пределами Земли.

Напомним, ранее мы писали о том, что NASA установило рекорд по скорости передачи данных из космоса на Землю.