Starship уперше побачив космос: SpaceX провела майже успішне випробування корабля-гіганта (відео)

Космічний корабель успішно відокремився від носія

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX провела успішний запуск надважкої ракети Super Heavy із кораблем Starship.

Як повідомляє пресслужба компанії в соцмережі X, запуск відбувся о 8:04 за часом східного узбережжя США (15:04 за Києвом) зі стартового майданчика в Техасі.

Ракета змогла стартувати, а через чотири хвилини польоту перший її ступінь успішно відокремився і вибухнув. Сам корабель протримався у повітрі близько 10 хвилин, після чого зв’язок із ним зник. У деяких ЗМІ з’явилися повідомлення, що могла спрацювати система самознищення.

Спочатку планувалося, що перший ступінь повернеться на стартовий майданчик, проте зв’язок з ним було втрачено відразу після відділення. Сам корабель мав перебувати у повітрі 90 хвилин, але втрата зв’язку сталася після 10 хвилин.

Попри те, що все пішло не зовсім так, як планувалося, Starship вперше в історії зміг піднятися за межі земної атмосфери й вийшов на висоту 148 кілометрів. Тому цей запуск можна вважати успішним, хоч очевидно, що без помилок не обійшлося.

Starship на сьогодні є найбільшим кораблем, який планують запустити до космосу. Його довжина становить 50 метрів, а з першим щаблем вона сягає 120 метрів. Очікується, що за його допомогою люди та важкі вантажі доставлятимуться на Місяць, а потім і на Марс, що дозволить втілити мрію людства про постійну базу за межами Землі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що NASA встановило рекорд швидкості передачі даних з космосу на Землю.