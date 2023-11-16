Як вмирає зірка: вчені створили унікальний знімок у рекордному розширенні

Червоному гіганту не судилося стати надновою зіркою

Астрономам вдалося сфотографувати найбільш докладний знімок космосу, зроблений за допомогою комплексу радіотелескопів ALMA. На фото попав червоний гігант, який вмирає.

Про це розповіли на порталі Universe. Змінна зірка, яка потрапила на фото, називається R Зайця.

R Зайця — це червоний гігант, який досяг фінальної стадії своєї революції. Розташована зірка у 1350 світлових роках від Чумацького Шляху, а її радіус у 400–500 разів більший за сонячний. Якби цей гігант опинився на місці нашого Сонця, його край досяг би пояса астероїдів. Крім цього, R Зайця постійно пульсує, через що змінюється його яскравість.

Знімок зірки R Зайця

Однак, попри значні розміри, R Зайця не стане надновою зіркою, тому що бракує маси. За словами вчених, у майбутньому зірка скине зовнішні шари атмосфери та від неї залишиться лише ядро, яке згодом охолоне та стиснеться. Таким чином червоний гігант перетвориться на білого карлика.

Знімок R Зайця є унікальним тим, що був зроблений за допомогою максимально можливої конфігурації комплексу ALMA. Цей комплекс складається з 66 антен, які можуть розташовуватись у різних місцях на високогірному плато Чахнантор у Чилі. Кожна з цих антен оснащена приймачами, які дозволяють спостерігати за радіохвилями в різних частотних діапазонах. Дозвіл ALMA збільшується як зі збільшенням відстані між антенами, і зі збільшенням частоти, де ведеться спостереження.

Щоб зняти зірку, що вмирає, антени ALMA налаштували на 16 км, що є максимально можливою дистанцією. Додатково для знімка були залучені приймачі Band 10, які мають можливість вести спостереження на частотах до 950 ГГц. У сукупності ці фактори дозволили астрономам зафіксувати зірку з рекордним для ALMA дозволом 5 мілісекунд. Вчені порівнюють це із спостереженням 10-метрового об’єкта на поверхні Місяця.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в космосі побачили руку скелета. Вчені сфотографували незвичайний вибух зірки.