На Сонце чекає смерть: вчені розповіли, коли і як це буде

Земля відчує загибель Сонця, яка наближається, задовго до того, як це відбудеться

Вчені змоделювали смерть Сонця та з’ясували, чи виживе людство у такому разі. Їх припущення про те, що на останньому етапі циклу Сонце перетвориться на планетарну туманність, виявилося помилковим.

Результатами досліджень вчених поділилися на порталі ScienceAlert. Раніше вважалося, що Сонце не стане сяючим міхуром газу та космічного пилу, як інші космічні тіла.

Міжнародна група астрономів дійшла висновку, що Сонце після смерті перетвориться, з великою ймовірністю, на планетарну туманність. Вік нашої зірки приблизно 4,6 млрд років, а кінець може настати ще приблизно через 10 млрд років.

До кінця свого життя приблизно через 5 млрд років Сонце перетвориться на червоного гіганта, а його зовнішні шари сильно розширяться і можуть досягти навіть орбіти Марса. У ході цього процесу Земля може зникнути, але переживати людству не варто, воно зникне набагато раніше. На думку вчених, люди на Землі зможуть існувати ще не більше 1 млрд років, якщо не зможуть знайти спосіб змінити звички свого існування.

Крім того, перед загибеллю Сонце почне зростати й становитиме серйозну загрозу для Землі. Океани випаровуватимуться, і поверхня стане занадто гарячою для утворення води. Людство "залишиться лише у спогадах". В результаті Сонце, як і інші зірки з низькою масою, перетвориться на планетарну туманність, тобто яскраве газове утворення, яке можна побачити з великої відстані.

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