Солнце ждет смерть: ученые рассказали, когда и как это будет

Земля почувствует приближающуюся гибель Солнца задолго до того, как это произойдет

Ученые смоделировали смерть Солнца и выяснили, выживет ли человечество в таком случае. Их предположения о том, что на последнем этапе цикла Солнце превратится я в планетарную туманность, оказалось ошибочным.

Результатами исследований ученых поделились на портале ScienceAlert. Раньше считалось, что Солнце не станет сияющим пузырем газа и космической пыли, как другие космические тела.

Международная группа астрономов пришла к выводу, что Солнце после смерти превратится, с большой долей вероятности, в планетарную туманность. Возраст нашей звезды примерно 4,6 млрд лет, а конец может наступить еще примерно через 10 млрд лет.

К концу свое жизни, примерно через 5 млрд лет, Солнце превратится в красного гиганта, а его внешние слои сильно расширятся и могут достигнуть даже орбиты Марса. В ходе этого процесса Земля может исчезнуть, но переживать человечеству не стоит — оно исчезнет намного раньше. По мнению ученых, люди на Земле смогут существовать не больше 1 млрд лет, если не сумеют найти способ изменить привычки своего существования.

Кроме того, перед гибелью Солнце начнет расти и представлять серьезную угрозу для Земли. Океаны будут испаряться, и поверхность станет слишком горячей для образования воды. Человечество "останется только в воспоминаниях". В результате Солнце, как и другие звезды с низкой массой, превратится в планетарную туманность, то есть яркое газовое образование, которое можно будет увидеть с большого расстояния.

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