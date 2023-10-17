Внутри Земли нашли остатки другой планеты: как они могли оказаться там

Ученые считают, что Земля могла столкнуться с другой планетой

Под африканским континентом и Тихим океаном с помощью сейсмической томографии обнаружили две гигантские капли в самой нижней части мантии вокруг ядра Земли. Ученые пытаются разгадать, что это может быть.

Как передает портал IFLScience, структуры составляют от 3% до 9% объема Земли. Исследователи предполагают, что под Африкой может располагаться область, известная как "Тузо", с высотой в 90 вершин Эвереста (около 800 км).

Подобные структуры считаются учеными как провинции с низкой скоростью сдвига (LLSVP) и называют их "каплями", потому что волны в них движутся медленнее, чем через окружающую нижнюю мантию. Однако наверняка узнать, что именно представляют эти структуры, ученые не могут, но предположения имеются.

Из-за того, что объекты плотнее мантии, которая их окружает, есть предположение, что они состоят из другого материала, но точно неизвестно из какого. Основная гипотеза состоит в том, что LLSVP — это груды океанической коры, которые погружались и накапливались миллиарды лет. Согласно другой теории, эти куски могут оказаться остатками древней планеты.

Речь идет о планете Тейя, которая могла столкнуться с Землей 4,5 млрд лет назад. Размером гипотетическая планета была с Марс и могла при столкновении выбросить большое количество камней, которые в итоге сформировали Луну. Согласно теории ученых, структуры под Африкой и Тихом океаном могут быть как раз остатками более плотной мантии протопланеты, которая смешалась с мантией Земли во время столкновения.

Несмотря на то, что такая теория может показаться несерьезной и смешной, в 2021 году ученые смоделировали столкновение Земли и Тейи. Согласно эксперименту, мантия Тейи в действительности могла бы уцелеть, если бы она была всего на 1,5-3,5% плотнее земной.

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