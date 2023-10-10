Древние европейцы массово практиковали каннибализм: ученые нашли любопытные доказательства

Мадленская культура исчезла около 8 тысяч лет назад, а с ней и практика каннибализма

Хотя каннибализм серди людей в современном мире является весьма редким и зачастую противозаконным явлением, однако в прошлом его практиковали практически по всей территории Европы от Испании до Румынии.

Как пишет Science Alert, палеоантрополог из Музея естественной истории в Лондоне Сильвия Белло провела новые исследования, в котором нашла доказательства того, что подобное очень часто практиковалось культурами позднего палеолита.

Речь идет о представителях мадленской культуры, которая начала практиковать каннибализм в качестве своеобразного похоронного ритуала около 15 тысяч лет назад. При этом свидетельства тому встречаются на территории северо-западной Европы.

Отмечается, что в то время на территории Европы проживали две основные культурные группы людей — эпиграветская жила в Италии, а мадленская встречалась на больших просторах от Испании до Чехии, а некоторые свидетельства позволяют предположить, что они жили и в Румынии.

Исследователи провели работы на 25 местах захоронений и тех и других и обнаружили, что каннибализм практиковали лишь мадленцы, в то время как эпиграветы предпочитали хоронить своих умерших.

О подобной традиции мадленцев говорят многочисленные следы от зубов на человеческих костях, что говорит о том, что с них обгрызали мясо. Кроме того там также было распространено использование костей умерших, о чем говорят найденные чаши из человеческих черепов и инструменты из костей.

Следы зубов на человеческой кости

Чаши из черепов

Что касается исчезновения этого обычая, то известно, что эпиграветы просуществовали на несколько тысяч лет дольше мадленов. При том есть основания полагать, что места жительства мадленской культуры просто заняли представители других культур по окончанию ледникового периода, а сами они непонятным образом исчезли.

Места расселения мадленской (сетло-красный) и эпиграветской культур (темно-красный)

Напомним, ранее ученые рассказали о том, какое на вкус человеческое мясо и почему употреблять его не стоит.