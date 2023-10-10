Стародавні європейці масово практикували канібалізм: вчені знайшли цікаві докази

Мадленська культура зникла близько 8 тисяч років тому, а з нею і практика канібалізму

Хоча канібалізм серед людей у сучасному світі є дуже рідкісним і часто протизаконним явищем, проте в минулому його практикували практично по всій території Європи від Іспанії до Румунії.

Як пише Science Alert, палеоантрополог із Музею природної історії в Лондоні Сільвія Белло провела нові дослідження, в якому знайшла докази того, що подібне дуже часто практикувалося людьми пізнього палеоліту.

Йдеться про представників мадленської культури, яка почала практикувати канібалізм як своєрідний похоронний ритуал близько 15 тисяч років тому. При цьому свідчення зустрічаються на території північно-західної Європи.

Зазначається, що на той час на території Європи проживали дві основні культурні групи людей — епіграветська жила в Італії, а мадленська зустрічалася на великих просторах від Іспанії до Чехії, а деякі свідчення дозволяють припустити, що вони жили і в Румунії.

Дослідники провели роботи на 25 місцях поховань тих та інших і виявили, що канібалізм практикували лише мадленці, тоді як епігравети воліли ховати своїх померлих.

Про таку традицію мадленців говорять численні сліди від зубів на людських кістках, що говорить про те, що з них обгризали м’ясо. Крім того, там також було поширене використання кісток померлих, про що говорять знайдені чаші з людських черепів та інструменти з кісток.

Сліди зубів на людській кістці

Чаші з черепів

Щодо зникнення цього звичаю, то відомо, що епігравети проіснували на кілька тисяч років довше за мадлени. При цьому є підстави вважати, що місця проживання мадленської культури просто зайняли представники інших культур після закінчення льодовикового періоду, а вони самі незрозумілим чином зникли.

Місця розселення мадленської (сіло-червоний) та епіграветської культур (темно-червоний)

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