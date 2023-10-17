Усередині Землі знайшли залишки іншої планети: як вони могли опинитися там

Вчені вважають, що Земля могла зіштовхнутися з іншою планетою

Під африканським континентом і Тихим океаном за допомогою сейсмічної томографії виявили дві гігантські краплі у нижній частині мантії навколо ядра Землі. Науковці намагаються розгадати, що це може бути.

Як передає портал IFLScience, структури становлять від 3% до 9% обсягу Землі. Дослідники припускають, що під Африкою може розташовуватися область, відома як "Тузо", з висотою 90 вершин Евересту (близько 800 км).

Подібні структури вважаються вченими як провінції з низькою швидкістю зсуву (LLSVP) і називають їх "краплями", тому що хвилі в них рухаються повільніше, ніж через навколишню мантію. Однак напевно дізнатися, що саме представляють ці структури, вчені не можуть, але припущення є.

Через те, що об’єкти щільніші за мантію, що їх оточує, є припущення, що вони складаються з іншого матеріалу, але точно невідомо з якого. Основна гіпотеза полягає в тому, що LLSVP — це купи океанічної кори, які занурювалися і накопичувалися мільярди років. Згідно з іншою теорією, ці шматки можуть виявитися залишками древньої планети.

Йдеться про планету Тейя, яка могла зіткнутися із Землею 4,5 млрд років тому. Розміром гіпотетична планета була з Марс і могла при зіткненні викинути велику кількість каменів, які у результаті сформували Місяць. Відповідно до теорії вчених, структури під Африкою та Тихим океаном можуть бути якраз залишками щільнішої мантії протопланети, яка змішалася з мантією Землі під час зіткнення.

Незважаючи на те, що така теорія може здатися несерйозною та смішною, у 2021 році вчені змоделювали зіткнення Землі та Тейї. Згідно з експериментом, мантія Тейї насправді могла б вціліти, якби вона була всього на 1,5-3,5 % щільніша за земну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що давні європейці були канібалами. Вчені заявили, що ця практика зникла на нашому континенті відносно недавно.