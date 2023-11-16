Как умирает звезда: ученые создали уникальный снимок в рекордном разрешении

Красному гиганту не суждено стать сверхновой звездой

Астрономам удалось запечатлеть наиболее подробный снимок космоса, сделанный при помощи комплекса радиотелескопов ALMA. На фото попал красный гигант, который умирает.

Об этом рассказали на портале Universe. Переменная звезда, которая попала на фото, называется R Зайца.

R Зайца — это красный гигант, который достиг финальной стадии своей революции. Расположена звезда в 1350 световых годах от Млечного Пути, а ее радиус в 400–500 раз больше солнечного. Если бы этот гигант оказался на месте нашего Солнца, то его край достиг бы пояса астероидов. Помимо этого, R Зайца постоянно пульсирует из-за чего меняется его яркость.

Снимок звезды R Зайца

Однако, несмотря на внушительные размеры, R Зайца не станет сверхновой звездой, так как не хватает массы. По словам ученых, в будущем звезда сбросит внешние слои атмосферы и от нее останется только ядро, которое со временем остынет и сожмется. Таким образом красный гигант превратится в белого карлика.

Снимок R Зайца уникален тем, что был сделан при помощи максимально возможной конфигурации комплекса ALMA. Этот комплекс состоит из 66 антенн, которые могут располагаться в разных местах на высокогорном плато Чахнантор в Чили. Каждая их этих антенн оснащена приемниками, которые позволяют наблюдать за радиоволнами в разных частотных диапазонах. Разрешение ALMA увеличивается как при увеличении расстояния между антеннами, так и при увеличении частоты, на которой ведется наблюдение.

Чтобы заснять умирающую звезду, антенны ALMA настроили на 16 км, что является максимально возможной дистанцией. Дополнительно для снимка были привлечены приемники Band 10, которые обладают возможностью вести наблюдение на частотах до 950 ГГц. В совокупности эти факторы позволили астрономам запечатлеть звезду с рекордным для ALMA разрешением в 5 миллисекунд. Ученые сравнивают это с наблюдением 10-метрового объекта на поверхности Луны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в космосе увидели руку скелета. Ученые сфотографировали необычный взрыв звезды.