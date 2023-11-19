Над нами скоро літатимуть дерев’яні супутники: подробиці

Матеріал був обраний недарма

Американське аерокосмічне агентство (NASA) разом із японськими колегами (JAXA) планує вже 2024 року вивести на орбіту перший супутник із дерева.

Йдеться про мініатюрну скриньку розміром з чашку для кави під назвою LingoSat, яка, як очікується, побачить космос влітку наступного року.

Суть експерименту зводиться до того, щоб визначити, наскільки деревина підходить для створення корпусів супутників. Річ у тім, що в космосі немає бактерій і грибків, які могли б розкладати деревину, а тому вона теоретично може знаходитися там так само довго, як і метал.

При цьому вчені вже провели експеримент на МКС зі зразками деревини та встановили, що вони змогли пережити десятимісячну подорож у відкритий космос без видимих пошкоджень, деформації та розкладання. Отже, до ідеї заміни металевих корпусів на дерев’яні дослідники ставляться з оптимізмом.

Наголошується, що зараз на орбіті Землі знаходиться майже 8,5 тисячі метричних тонн космічних об’єктів штучного походження. Це включає як працюючі пристрої, так і космічний сміття.

Блискучі матеріали, з яких вони виготовлені, збільшили яскравість неба на 10%, тобто якщо людство нічого не придумає з цим, то астрономам буде складніше використовувати своє обладнання для пошуку далеких об’єктів у Всесвіті. Для цього і розглядають можливість використання дерева.

Крім того, потенційно деревина легше згорятиме при вході в атмосферу і навіть якщо якісь її фрагменти зможуть пережити падіння, вони все одно будуть розкладені земними мікроорганізмами.

Як повідомлялося раніше, компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX напередодні провела відносно успішний запуск надважкої ракети Super Heavy з кораблем Starship. Гігантський апарат пробув у повітрі понад десять хвилин і навіть зміг вийти за межі атмосфери.