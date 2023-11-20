Марс зник з неба: де він та коли повернеться (відео)

Сонце блокуватиме всі сигнали з та на планету

Марс сховався від Землі за Сонцем. Наукове явище, що триває вже тиждень має назву сонячне з'єднання. Через нього NASA припинило зв'язок з космічними апаратами на Марсі.

Наголошується, що явище тимчасове — до 25 листопада, тож незабаром червона планета знову буде доступна. "Це не означає, що роботи-дослідники у відпустці, — йдеться в повідомленні. Марсоходи NASA Perseverance і Curiosity стежитимуть за змінами стану поверхні, погоди та радіації, поки вони залишаться на стоянці". Також завдання будуть і під час вимушеної паузи в інших дослідних апаратів.

Після поновлення зв'язку орбітальні апарати передадуть на Землю всі наукові дані. Таке сонячне з'єднання Земля і Марс переживають кожні два роки.

Місії призупиняються, оскільки гарячий іонізований газ, що виділяється з корони Сонця, може потенційно пошкодити радіосигналам, що надсилаються із Землі на марсіанський космічний корабель NASA, що призведе до несподіваної поведінки. Таким чином вчені задали роботам "домашнє завдання" на ці два тижні, адже протягом сонячного з'єднання будуть дні, коли навіть мінімальних даних від апаратів не зможуть отримати на Землі.

Раніше "Телеграф" розповідав про очікуваний запуск в космос унікального супутника. Його зроблять з деревини, адже в космосі немає того, що швидко руйнує цей матеріал на Землі.