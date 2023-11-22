Буде не весело: вчені прогнозують нові магнітні бурі на Землі

Через два космічних явища ймовірні нові "червоні" дні

Окрім великої сонячної плями AR3490-91-92, яка може викликати найближчим часом геомагнітні бурі на нашій планеті, до неї додався ще потік сонячного вітру. Астросиноптики оприлюднили оновлений графік коливань в цьому місяці й наголошують, що зміни в ньому точно відбулись.

Земля знаходиться всередині потоку високошвидкісного (>500 км/с) вітру, пронизаного сильнішими, ніж зазвичай, магнітними полями, як кажуть вчені на сайті Spaceweather. Дія потоку збурює магнітосферу Землі, хоча це ще не викликало геомагнітну бурю.

Водночас за даними сайту Meteoagent можна дізнатись, коли у цьому місяці людству варто чекати на ймовірні геомагнітні коливання.

Наразі, 22 листопада, тримається магнітна буря 5 балів потужності, яка вже наступного дня зменшиться до невеликого збурення, але 24 листопада поновить свою потужність до рівня слабкого шторму.

Після того, з 24 по 30 листопада, не передбачається будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких областях найближчими днями варто чекати рясних зимових опадів.