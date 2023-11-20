"Джеймс Вебб" глянув на центр Чумацького шляху і знайшов там невідому область: яскраві фото

Показана ділянка космосу знаходиться у 25 тисячах світлових років

Завдяки роботі найпотужнішого з нині існуючих космічних телескопів "Джеймса Вебба" людство може подивитись вже відомі ділянки космосу під новим кутом і побачити такі деталі, які раніше були доступні нашому погляду.

Так Американське аерокосмічне агентство (NASA) у своєму Instagram поділилося кількома яскравими знімками самого серця нашої рідної галактики — Чумацького шляху.

Зокрема на знімках зафіксовано ділянку космосу в сузір’ї Стрільця (Стрілець С), який знаходиться приблизно за 300 світлових років від надмасивної чорної діри, у центрі нашої галактики. Загалом там видно близько 500 тисяч зірок.

На знімках видно скупчення молодих зірок, у самому центрі якого знаходиться ще несформована зірка з масою в 30 разів вище за масу Сонця. Навколо щільної хмари пилу також видно раніше невідому блакитну ділянку іонізованого газоподібного водню, всередині неї знаходяться якісь голчасті структури, які вчені намагаються вивчити.

Стрілець C знаходиться всього за 25 000 світлових років від Землі, досить близько, щоб Вебб міг вивчати окремі зірки. Дані Вебба допоможуть астрономам дізнатися більше про зіркоутворення в екстремальних космічних умовах, а водночас й історію походження нашого Всесвіту.

У великій якості знімок можна побачити на сайті NASA

Як повідомлялося раніше, дослідники NASA виявили найвіддаленішу чорну дірку, яку їм вдавалося знаходити. Знахідка унікальна тим, що вона знаходиться на ранній стадії формування та досягає маси батьківської галактики.