"Джеймс Уэбб" взглянул на центр Млечного пути и нашел там неизвестную область: красочные фото

Показанный участок космоса находится в 25 тысячах световых лет

Благодаря работе самого мощного из ныне существующих космических телескопов "Джеймса Уэбба" человечество может взглянуть на уже известные участки космоса под новым углом и увидеть такие детали, которые ранее не были доступны нашему взгляду.

Так Американское аэрокосмическое агентство (NASA) в своем Instagram поделилось несколькими красочными снимками самого сердца нашей родной галактики — Млечного пути.

В частности на снимках запечатлен участок космоса в созвездии Стрельца (Стрелец С), который находится примерно в 300 световых годах от сверхмассивной черной дыры, в центре нашей галактики. Всего же там видно около 500 тысяч звезд.

На снимках видно скопление молодых звезд, в самом центре которого находится еще несформированная звезда с массой в 30 раз выше массы Солнца. Вокруг плотного облака пыли также видно ранее неизвестная голубая область ионизированного газообразного водорода, внутри нее находятся некие игольчатые структуры, которые ученые пытаются изучить.

Стрелец C находится всего в 25 000 световых годах от Земли, достаточно близко, чтобы Уэбб мог изучать отдельные звезды. Данные Уэбба помогут астрономам узнать больше о звездообразовании в экстремальных космических условиях, а вместе с тем и об истории происхождения нашей Вселенной.

В большом разрешении снимок можно увидеть на сайте NASA

Как сообщалось ранее, исследователи NASA обнаружили самую отдаленную черную дыру, которую им удавалось находить. Находка уникальна тем, что она находится на ранней стадии формирования и достигает массы родительской галактики.