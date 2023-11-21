У Сонця змінились плани: коли землянам готуватись до нових магнітних бур

Пляма є настільки великою, що їй дали подвійну назву

Хоча астросиноптики прогнозували, що на Землі до кінця цього місяця не відбудеться жодного геомагнітного шторму, однак на світилі з'явилась велика сонячна пляма. Її магнітні поля потріскують і можуть викликати сильний спалах.

Вона має назву AR3490-91-92, як повідомляють вчені з сайту Spaceweather. Сонячна пляма несе подвійне ім'я через те, що вона має ширину 200 000 км, містить десяток темних ядер і потріскує від сонячних спалахів класу М (сильних). Активна область повертається до Землі й стане загрозою для спалахів, спрямованих на нашу планету, до середини тижня

Водночас астросиноптики з ресурсу Meteoagent оприлюднили графік магнітних бур протягом останніх днів листопада.

Згідно з їхніми даними, протягом 21-30 листопада на Землі очікується лише невелике магнітне збурення 4 балів. Воно протримається три дні — з 21 по 23 листопада. Після того, з 24 по 30 листопада, не передбачається будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду найближчими днями в Україні. Синоптики розповіли, де та коли буде найхолодніша ніч.