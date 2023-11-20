Сонце потроху заспокоюється: коли на Землі наступні магнітні бурі

Ще протримаються "червоні" дні

Вплив геомагнітних штормів, які так довго турбували магнітосферу нашої планети, нарешті завершується. Хоча астросиноптики прогнозували протягом листопада нові магнітні бурі, однак вони щезли з графіка.

За прогнозом фахівців з Spaceweather, протягом 20 листопада має протриматись слабкий геомагнітний шторм. Викид корональної маси (СМЕ), що став причиною бурі, впав на Землю ще 19 листопада.

Таку саму думку мають вчені з сайту Meteoagent, у понеділок, 20 листопада, відбувається геомагнітна буря 5 балів потужності, яка є слабкою. Надалі землянам варто чекати лише на коливання.

Згідно з графіком, магнітне поле Землі буде в стані збудження 22 та 23 листопада, однак ці коливання не є штормом. Після того, з 24 по 30 листопада, не передбачається будь-яких збурень.

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі або геомагнітні шторми – це внутрішні реакції Сонця: викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші дії, внаслідок яких енергія розсіюється від Сонця у всіх напрямках, включаючи Землю.

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