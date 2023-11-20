Солнце постепенно успокаивается: когда на Земле следующие магнитные бури

Еще продержатся "красные" дни

Влияние геомагнитных штормов, так долго беспокоивших магнитосферу нашей планеты, наконец-то завершается. Хотя астросиноптики прогнозировали в ноябре новые магнитные бури, однако они исчезли из графика.

По прогнозу специалистов по Spaceweather, в течение 20 ноября должен продержаться слабый геомагнитный шторм. Выброс корональной массы (СМЕ), ставший причиной бури, упал на Землю еще 19 ноября.

Такое же мнение в ученых с сайта Meteoagent, в понедельник, 20 ноября, происходит геомагнитная буря 5 баллов мощности, которая является слабой. В дальнейшем землянам следует ожидать только колебаний.

Согласно графику, магнитное поле Земли будет в состоянии возбуждения 22 и 23 ноября, однако эти колебания не являются штормом. После того, с 24 по 30 ноября, не предвидится каких-либо возмущений.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури или геомагнитные штормы – это внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие действия, в результате которых энергия рассеивается от Солнца по всем направлениям, включая Землю.

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