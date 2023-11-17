Солнце готовит новый "удар": прогноз магнитных бурь на ближайшие дни

Наукой влияние магнитных бурь на организм человека не доказано

Вторая половина ноября принесла украинцам не только ухудшение погоды, но и геомагнитную активность, которая негативно влияет на метеочувствительных людей. В пятницу магнитное поле будет спокойным, но уже 18 ноября прогнозируется магнитная буря.

Как свидетельствуют прогнозы популярного ресурса отслеживания солнечной активности Meteoagent, сильные геомагнитные колебания прогнозируются и 19 ноября. Однако уже в начале следующей недели солнце "успокоится".

Итак, в пятницу сила геомагнитной активности составит 3 балла (K-index 3) из 9 возможных. Это не считается магнитной бурей.

Однако в субботу, 18 ноября, геомагнитные колебания наберут силы — ожидается, что они достигнут 6 баллов. Это классифицируется как мощный геомагнитный шторм.

В воскресенье 19 ноября, сила магнитной бури спадет до 5 баллов, что тоже довольно много. Успокоится геомагнитная активность в понедельник, 20 ноября. На этот день, как и на вторник астросиноптики прогнозируют 2 балла, что является низкой геомагнитной активностью.

Для справки: Магнитные бури — это внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие действия, в результате которых энергия рассеивается от Солнца во всех направлениях, включая Землю. Столкнувшись с ее магнитосферой, она провоцирует геомагнитную активность.

Наукой влияние магнитных бурь на организм человека не доказано. Однако метеочувствительные люди ощущают недомогание во время повышенной геомагнитной активности. Также бури могут воздействовать на работу спутников и электросетей на Земле.

Напомним, климатолог Светлана Бойченко рассказала "Телеграфу", какой будет приближающаяся зима. Она дала прогноз, будут ли сильные морозы.