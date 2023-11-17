Сонце готує новий "удар": прогноз магнітних бур на найближчі дні

Наукою вплив магнітних бур на організм людини не доведений

Друга половина листопада принесла українцям не лише погіршення погоди, а й геомагнітну активність, що негативно впливає на метеочутливих людей. У п’ятницю магнітне поле буде спокійне, але вже 18 листопада прогнозується магнітна буря.

Як свідчать прогнози популярного ресурсу відстеження сонячної активності Meteoagent, сильні геомагнітні коливання прогнозуються і 19 листопада. Проте вже на початку наступного тижня сонце заспокоїться.

Отже, у п’ятницю сила геомагнітної активності становитиме 3 бали (K-index 3) з 9 можливих. Це не вважається магнітною бурею.

Однак у суботу, 18 листопада, геомагнітні коливання наберуть сили — очікується, що вони досягнуть 6 балів. Це класифікується як потужний геомагнітний шторм.

У неділю 19 листопада сила магнітної бурі спаде до 5 балів, що теж досить багато. Заспокоїться геомагнітна активність у понеділок, 20 листопада. На цей день, як і на вівторок, астросиноптики, прогнозують 2 бали, що є низькою геомагнітною активністю.

Для довідки: Магнітні бурі – це внутрішні реакції Сонця: викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші дії, внаслідок яких енергія розсіюється від Сонця у всіх напрямках, включаючи Землю. Зіткнувшись із її магнітосферою, вона провокує геомагнітну активність.

Наукою вплив магнітних бур на організм людини не підтверджено. Проте метеочутливі люди відчувають нездужання під час підвищеної геомагнітної активності. Також бурі можуть впливати працювати супутників і електромереж на Землі.

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