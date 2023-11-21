У Солнца изменились планы: когда землянам готовиться к новым магнитным бурям

Пятно настолько велико, что ей дали двойное название

Хотя астросиноптики прогнозировали, что на Земле до конца этого месяца не произойдет ни одного геомагнитного шторма, однако на светиле появилось большое солнечное пятно. Его магнитные поля потрескивают и могут вызвать сильную вспышку.

Оно называется AR3490-91-92, как сообщают ученые с сайта Spaceweather. Солнечное пятно несет двойное имя из-за того, что оно имеет ширину 200 000 км, содержит десяток темных ядер и потрескивает от солнечных вспышек класса М (сильных). Активная область возвращается к Земле и станет угрозой для вспышек, направленных на нашу планету, к середине недели

В то же время астросиноптики из ресурса Meteoagent обнародовали график магнитных бурь за последние дни ноября.

Согласно их данным, в течение 21-30 ноября на Земле ожидается лишь небольшое магнитное возмущение 4 балла. Оно продержится три дня – с 21 по 23 ноября. После того, с 24 по 30 ноября, не предвидится каких-либо колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в ближайшие дни в Украине. Синоптики рассказали, где и когда будет самая холодная ночь.