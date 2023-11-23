После мощных морозов четыре области Украины накроет тепло до +13°C: кому так повезет

В остальных регионах в это время будут продолжаться снегопады и морозы

Вторая половина ноября в 2023 году принесла украинцам много морозов и снега, — по-настоящему зимнюю погоду. Однако уже через считанные дни на смену ей придет тепло.

Сразу в четырех областях Украины воздух прогреется до 10-13 градусов Цельсия, в то время как в других регионах продолжится снег и мороз. Об этом говорят прогнозы "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

Как мы ранее уже предупреждали, 23 ноября в Украине рекордно похолодает, местами градусники покажут -17 градусов мороза. Но после этой волны морозов снова придет тепло.

Синоптики "Укргидрометцентра" прогнозируют, что уже 26 ноября часть областей накроет теплом. В Крыму, в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях воздух может прогреться до 10-13 градусов выше нуля. Также до 8-9 градусов может потеплеть на Полтавщине, Харьковщине и Донетчине, в то время как в северных, центральных и западных областях в большинстве ожидается легкий мороз.

Прогноз погоды в Украине на 26.11.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой, согласно с прогнозами климатологов и ученых, будет погода в Украине зимой 2023-2024 года.