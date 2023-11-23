Після потужних морозів чотири області України накриє тепло до +13°C: кому так пощастить

В решті регіонів у цей час продовжуватимуться снігопади та морози

Друга половина листопада у 2023 році принесла українцям багато морозів та снігу — по-справжньому зимову погоду. Проте вже за лічені дні на зміну їй прийде тепло.

Відразу у чотирьох областях України повітря прогріється до 10-13 градусів Цельсія, тоді як в інших регіонах продовжиться сніг та мороз. Про це говорять прогнози "Укргідрометцентру" на найближчий час.

Як ми раніше вже попереджали, 23 листопада в Україні рекордно похолодає, місцями градусники покажуть -17 градусів морозу. Але після цієї хвилі морозів знову прийде тепло.

Синоптики "Укргідрометцентру" прогнозують, що вже 26 листопада частина областей накриє теплом. У Криму, у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях повітря може прогрітися до 10-13 градусів вище за нуль. Також до 8-9 градусів може потепліти на Полтавщині, Харківщині та Донеччині, тоді як у північних, центральних та західних областях здебільшого очікується легкий мороз.

Прогноз погоди в Україні на 26.11.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою, згідно з прогнозами кліматологів та науковців, буде погода в Україні взимку 2023-2024 років.