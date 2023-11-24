Резкое увеличение солнечной активности: на Земле бушует магнитная буря

Шторм предполагается однодневным

В последние дни на светиле происходило много солнечных явлений, однако не одно из них не стало причиной геомагнитных штормов. Астросиноптики прогнозируют, что в течение пятницы Землю беспокоит магнитное колебание 5 баллов.

Как говорят ученые с сайта Spaceweather, за последнюю неделю количество пятен на большой звезде выросло почти в 10 раз, и теперь на солнечном диске присутствуют десятки темных ядер. Лишь 24 ноября несколько перекрывающихся выбросов корональной массы (CME) улетели от Солнца.

"Аналитикам придется потратить некоторое время на разгадку этих облаков, чтобы определить их траектории. Однако модель NASA уже предполагает, что один может направляться к Земле. Первый яркий южный CME может поразить магнитное поле нашей планеты поздно 25 ноября", — говорят астросиноптики.

В то же время, по данным ресурса Meteoagent, можно узнать, когда ждать следующих геомагнитных штормов в течение ноября.

Согласно графику, в пятницу, 24 ноября, будет бушевать магнитная буря 5 баллов. В течение следующих двух дней магнитосфера нашей планеты будет в состоянии возбуждения.

Следующего слабого шторма стоит ожидать только в декабре, а именно 5 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в Украине на ближайшие дни. Синоптики прогнозируют, что в некоторых областях температура воздуха может опуститься до 17 градусов мороза.