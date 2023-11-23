Украина может увидеть полярное сияние еще не раз: с чем это связано

Причина внезапного полярного сияния там, где его никогда не было – большие пятна на Солнце

Украина может еще раз увидеть красное полярное сияние, очень удивившее украинцев. Дело в том, что на Солнце образовался огромный так называемый "архипелаг пятен", приводящий к интересным последствиям.

Об этом пишет профильный американский портал Spaceweather. По данным специалистов, это самый большой "архипелаг" из пятен за последние годы, а его ширина в 15 раз больше размера Земли.

"Группа солнечных пятен настолько велика, что она влияет на вибрирование Солнца. Гелиосейсмологи использовали подземные толчки, чтобы обнаружить эту группу солнечных пятен, когда она была еще на обратной стороне Солнца", – говорится в материале.

Поэтому, говорят эксперты, пятна общей площадью 125 тысяч миль (свыше 200 тысяч километров) могут привести к увеличению солнечных вспышек. В свою очередь, вспышки провоцируют выбросы геокорональной массы и огромные сгустки заряженных солнечных частиц. Эти сгустки из-за столкновения с Землей провоцируют очень сильные геомагнитные бури.

Геомагнитные бури, в свою очередь, могут привести не только к проблемам у метеозависимых людей, но и к яркому полярному сиянию в неожиданном месте и даже к отключению радиосвязи.

Напомним, "Телеграф" писал о том, что в Украине вечером 5 ноября можно было увидеть очень редкое для нашей страны северное сияние, которое чаще всего наблюдается только в странах недалеко от полярного круга.

Смешно, что российские террористы и их сторонники на временно оккупированных территориях были этим эффектом очень напуганы и для самоуспокоения начали врать, что это якобы "испытание нового российского оружия".