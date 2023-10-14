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Это запрещено делать во время Солнечного затмения 14 октября: узнайте, чтобы уберечь себя

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Лучше переждать этот период, чем потом иметь неприятности
Лучше переждать этот период, чем потом иметь неприятности. Фото Unsplash.com

В этот день лучше отказаться от некоторых дел и перенести важные встречи

В субботу, 14 октября произойдет необычное кольцеобразное Солнечное затмение, в ходе которого Луна полностью закроет солнечный диск в небе. Как говорят астрологи, этот процесс образует огненное кольцо, когда Луна закроет собой Солнце.

Как оказалось, в последний раз такое солнечное затмение было два года назад — в июне 2021 года, пишет apostrophe.ua. В этот день, 14 октября, астрологи рекомендуют, чего нельзя делать.

Что категорически запрещено во время Солнечного затмения

За три до этого природного явления и еще три дня после ожидается неблагоприятный период. В это время не стоит начинать новые дела и проекты.

Отложите на позже принятие важных решений, иначе рискуете потерпеть неудачу.

В день кольцевого затмения не нужно начинать поиски новой работы, лучше подождите несколько дней. А если уже решили уволится с предыдущей работы, то будьте готовы, что это невозвратно.

Не подписывайте никакие важные документы и не заключайте деловые соглашения, вас могут обмануть.

В этот день нельзя брать деньги в долг, как и самому кому-то одалживать.

Постарайтесь избегать конфликтов и рискованных ситуаций, вас будет легко спровоцировать, так что проявите стойкость.

Перенесите плановые операции и медицинские процедуры на несколько дней, не стоит это делать в Солнечное затмение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о знаках Зодиака, жизнь которых изменит солнечное затмение в октябре. Как оказалось, некоторые люди по-особенному ощутят энергию затмения.

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#Кольцевое затмение #коридор затмений