Україна може побачити полярне сяйво ще не раз: з чим це пов'язано

Причина раптового полярного сяйва там, де його ніколи не було – великі плями на Сонці

Україна може ще раз побачити червоне полярне сяйво, яке дуже здивувало українців. Річ у тому, що на Сонці утворився величезний так званий "архіпелаг плям", який призводить до цікавих наслідків.

Про це пише профільний американський портал Spaceweather. За даними фахівців, це найбільший "архіпелаг" з плям за останні роки, а його ширина в 15 разів більша за розмір Землі.

"Група сонячних плям настільки велика, що вона впливає на те, як вібрує Сонце. Геліосейсмологи використали підземні поштовхи, щоб виявити цю групу сонячних плям, коли вона була ще на звороті Сонця", – йдеться у матеріалі.

Тому, кажуть експерти, плями загальною площею у 125 тисяч миль (понад 200 тисяч кілометрів) можуть призвести до збільшення сонячних спалахів. Своєю чергою, спалахи провокують викиди геокорональної маси та величезні згустки заряджених сонячних частинок. Ці згустки через зіткнення з Землею провокують дуже сильні геомагнітні бурі.

Геомагнітні бурі, своєю чергою, можуть призвести не тільки до проблем у метеозалежних людей, а й до яскравого полярного сяйва у неочікуваному місті, та навіть до відключення радіозв'язку.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, що в Україні ввечері 5 листопада можна було побачити дуже рідкісне для нашої країни північне сяйво, яке найчастіше спостерігається лише у країнах неподалік полярного кола.

Смішно, що російські терористи та їхні прибічники на тимчасово окупованих територіях були цим ефектом дуже налякані та для самозаспокоєння почали брехати, що це нібито "випробування нової російської зброї".