Це заборонено робити під час Сонячного затемнення 14 жовтня: дізнайтеся, щоб уберегти себе

Цього дня краще відмовитися від деяких справ та перенести важливі зустрічі

У суботу, 14 жовтня, відбудеться незвичайне кільцеподібне Сонячне затемнення, в ході якого Місяць повністю закриє сонячний диск у небі. Як кажуть астрологи, цей процес утворює вогняне кільце, коли Місяць закриє собою Сонце.

Як виявилося, востаннє таке сонячне затемнення було два роки тому – у червні 2021 року, пише apostrophe.ua. Цього дня, 14 жовтня, астрологи радять, чого не можна робити.

Що категорично заборонено під час Сонячного затемнення

За три до цього природного явища та ще три дні після очікується несприятливий період. У цей час не варто розпочинати нові справи та проекти.

Відкладіть на пізніше прийняття важливих рішень, інакше ризикуєте зазнати невдачі.

У день кільцевого затемнення не потрібно розпочинати пошуки нової роботи, краще зачекайте кілька днів. А якщо вже вирішили звільнитися з попередньої роботи, будьте готові, що це незворотно.

Не підписуйте жодних важливих документів і не укладайте ділові угоди, вас можуть обдурити.

Цього дня не можна позичати собі гроші, як і самому комусь позичати.

Намагайтеся уникати конфліктів та ризикованих ситуацій, вас буде легко спровокувати, так що виявіть стійкість.

Перенесіть планові операції та медичні процедури на кілька днів, не варто це робити в сонячне затемнення.

Раніше "Телеграф" розповідав про знаки Зодіаку, життя яких змінить сонячне затемнення у жовтні. Як виявилося, деякі люди по-особливому відчують енергію затемнення.