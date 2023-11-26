Частина Одеси залишилася без тепла через снігову бурю: що кажуть комунальники

Місто закидало снігом

Серйозне погіршення погодних умов вдарило жителям Одеської області. Місцями було обірвано лінії електропередачі, заблоковано дороги, а тепер стало відомо, що в самому обласному центрі сталися перебої з теплом.

Як поінформували у КП "Теплопостачання міста Одеса", великі районні котельні були відключені через перепади напруги, що виникли на тлі сильного снігопаду.

"У зв’язку зі складними погодними умовами та, як наслідок, перепадами напруги електроенергії або повного припинення електропостачання вимушені тимчасово призупиняти роботу крупних районних котелень з метою запобігання подальших аварійних ситуацій та збереження сталого функціонування обладнання", — повідомили там.

Зазначається, що подачу тепла буде відновлено після того, як повернеться стабільне енергопостачання. У зв’язку з цим городян закликали дотримуватися спокою і з розумінням поставитися до тимчасових труднощів.

Разом з тим користувачі мережі повідомили, що тепла в деяких місцях не було і до негоди.

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків, завірюхи, шквальний вітер та ожеледиця очікуються не лише на Одещині, а й в інших куточках України. Зокрема, негода може наробити біди у східній, центральній, північній та південній частині нашої держави.