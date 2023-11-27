На россию обрушилась новая беда: москву и область накрыла "черная метель" (фото, видео)

Из-за снегопада отменяют рейсы

Мощный снегопад ночью накрыл москву, а днем обещают ледяной дождь. В связи с погодными условиями, на дорогах видимость сводится к нулю.

Как пишут российские паблики, на столичный регион нашла так называемая "черная метель". Там ожидают, что за сутки выпадет до 50 процентов месячной нормы осадков.

По прогнозам синоптиков, температура будет колебаться между плюсом и минусом, из-за чего в некоторых районах столицы и области пройдет ледяной дождь. Также ожидается гололед.

Местные власти сообщили, что движение на дорогах города осложнено, на некоторых участках буксуют грузовики. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

По причине снегопада около 40 рейсов задерживается в московских аэропортах. С утра на улицах образовались сугробы, так как снег шел всю ночь.

"По меньшей мере 35 рейсов задержаны и еще 4 отменены на фоне снегопада во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". В москве за сутки выпало 35% месячной нормы осадков", — пишут пропагандисты.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве из-за непогоды ввели ограничения по движению транспорта.