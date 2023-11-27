В Украине непогода: закрываются трассы и пункты пропуска, какие города накрыло снегом

Спасательные службы продолжают работать в усиленном режиме

Погода в Украине в понедельник, 27 ноября, значительно ухудшилась. Метель и сильный ветер продолжают фиксироваться в большей части областей страны.

Запрещено движение любого транспорта на нескольких трассах. Согласно данным Госпогранслужбы, Молдавия не пропускает авто.

"В молдавском населенном пункте Каушаны загружена трасса. Поэтому Молдова приняла решение о прекращении пропуска транспортных средств на свою территорию в пунктах пропуска "Маяки — Паланка — Удобное" и "Старокозаче -Тудора", — сообщили в ведомстве вечером 26 ноября.

В Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Спасателям приходится привлекать БТРы. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава региона сообщил, что по состоянию на 07:00 в районные отделы полиции поступило 133 сообщение о ДТП. Погибших нет, но есть девять пострадавших. По словам Кипера, семь из произошедших аварий — это грузовые автомобили. Девять рейсовых автобусов выехали за пределы трассы.

По информации местных Telegramm-каналов, в самой Одессе по состоянию на утро 27 ноября зафиксировано 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта. В настоящее время действуют следующие маршруты:

трамвай #17 (только до 6 ст. Большого Фонтана);

трамвай #11;

трамвай #12 по сокращенному маршруту;

троллейбус #12;

троллейбус #7 по сокращенному маршруту.

К ликвидации последствий привлечены 15 единиц спецтехники и аварийные бригады КП "Одесмишэлектротранс". За сутки в области спасатели освободили из снежных заносов 519 автомобилей.

Среди них 15 автобусов и 12 машин "скорой помощи". Спасли 1 636 людей, среди них — 104 детей.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что из-за непогоды остается закрытыми для движения несколько трасс. В том числе и отдельные части трассы Киев-Одесса. Спасатели отбуксировали 840 автомобилей и оказали помощь более 1900 людям.

Кроме того, из-за ухудшения погоды на территории Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов, а это более 18 тысяч абонентов. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин. Энергетики выполняют аварийные роботы. Задействовано 20 бригад и столько же единиц техники.

Автодороги Полтавской области в проезжем состоянии. К работам привлекли 158 единиц техники и 211 работников.

В Черниговской ОГА сообщили, что по состоянию на 6 часов утра 27 ноября без электроснабжения остались жители 60 населенных пунктов региона. Это более 23 тысяч абонентов. Власти рекомендовали образовательным учреждениям организовать дистанционный процесс обучения.

Траса Київ — Суми заблокована.

Власти Киевской области сообщили, что по состоянию на утро понедельника столица находится в сложных погодных условиях. Объявлен ІІ (оранжевого) уровень опасности. Сильный снегопад продолжается. Ветер достигает 22 м/с. На дорогах гололедица.

Система жизнеобеспечения Киева работает в штатном режиме и обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения. Отключений электроэнергии не было. Пассажирский транспорт курсирует по городу без перебоев. Общеобразовательные учебные заведения работают в смешанном режиме – офлайн и онлайн. Отправлять ли ребенка в школу – решают родители.

Сотрудники "Киевавтодора"продолжают чистить дороги столицы от снега. Задействовано 310 единиц спецтехники.

При этом въезд в Киев для крупногабаритного транспорта закрыт с 7:30 утра и до улучшения погодных условий (ориентировочно до 10:00).

"Просим руководителей предприятий по перевозке грузов, в том числе на большие дистанции, учесть ограничения при планировании маршрутов и не создавать накопления автотранспорта на въездах в город", — подчеркнули в КГГА.

Ранее "Телеграф" сообщил, что энергетики Киева переходят на усиленный режим работы.