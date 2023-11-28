Шторм в Україні став катастрофою: багато загиблих та постраждалих, у тому числі діти

Допомога була надана 2498 людям, у тому числі 162 дітям

Листопадова негода цього року призвела до трагічних наслідків — через ускладнення погодних умов загинуло 10 людей. Ще 23 особи постраждали. Серед постраждалих також є й діти.

Ця інформація була опублікована у вівторок, 28 листопада, у Telegram-каналі міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. За його словами, випадки смерті були зафіксовані в Одеській, Харківській Миколаївській областях та у Києві.

Так, на Одещині 5 людей через негоду загинули, ще 15 – постраждали. Ще двоє людей у негоду загинули на Миколаївщині. Кількість постраждалих тим часом також сягнула двох людей. Крім того, допомогу надали 2498 людям, у тому числі 162 дітям.

"Наслідки негоди: 8 автошляхів у Миколаївській та Кіровоградській областях залишаються перекритими для руху. Знеструмлено 411 населених пунктів у 11 областях. Всього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів", — пояснив Клименко.

Штаби щодо ліквідації наслідків негоди функціонують на державному та регіональному рівнях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що стали відомі наслідки негоди у Київській та Одеській областях. Водночас синоптики прогнозують для столиці знову несприятливу погоду.