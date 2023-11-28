Київ та Одесу звільняють від снігових пасток: для столиці зробили тривожне попередження

Міські служби своєю чергою продовжують прибирання снігу та обробку доріг протиожеледними засобами

Серйозна негода, яка вирує в Україні вже кілька днів, найближчим часом знову повернуться до Києва та області. Синоптики прогнозують у столиці чергування періодів спокійної та динамічної погоди цього тижня.

Так, у середу, 29 листопада, новий циклон із південного заходу і принесе сніг та дощ у Київ та область. На дорогах знову з’явиться ожеледиця. Про це повідомили у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Міські служби у свою чергу продовжують збирання снігу та обробку доріг протиожеледними засобами. Також проводиться прибирання дворів та прибудинкових територій.

Подолаючи наслідки вчорашнього снігопаду, на міських дорогах та тротуарах працюють 333 одиниці техніки та 557 фахівців у складі 72 бригад з ручного прибирання "Київавтодору". Парки та зелені зони обробляють 232 працівники та 7 одиниць техніки. Також двори та прибудинкові території прибирають понад 3330 працівників керуючих компаній.

Водіїв просять враховувати погодні умови та бути вкрай обачними на дорозі. Також власникам авто нагадали, що транспортні засоби необхідно паркувати відповідно до правил, щоб не заважати спецтранспорту екстрених та комунальних служб.

Водночас відомі наслідки негоди в Одеській області. Там рятувальним групам вдалося дістати зі снігових пасток уже 2498 людей, з них 162 дитини. Відбуксовано 849 транспортних засобів, з них 24 автобуси та 17 карет швидких. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

Рятувальники надають допомогу кільком автомобілям, що забуксували, вже сьогодні вранці. Також варто додати, що з початку доби станом на 08.00 в області зафіксовано 20 ДТП. Усі без постраждалих.

Внаслідок негоди також є перебої з електрикою. У 313 населених пунктах немає світла. Енергетики ДТЕК працюють над ліквідацією наслідків цілодобово.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі внаслідок сильної негоди впала 100-метрова котельня. У мережі з’явилися фотографії з місця події.