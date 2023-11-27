Негода в Одесі: впала 100-метрова труба котельні, на дороги вивели БТРи (фото, відео)

Через пошкодження енергомереж виникли перебої з електрикою та водою

В Одесі ліквідують наслідки негоди, яка пронеслася містом. Через сильний вітер в місті сталася серйозна аварія на одній з котелень – впала труба висотою у 100 метрів.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. Офіційне повідомлення з'явилося після того, як у Мережі почали з'являтися знімки з місця аварії.

"Ми зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, аби зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати", – написав мер.

Труба заввишки майже 100 метрів впала через вітер

Одеська міська рада ввечері 26 листопада повідомила, що через негоду виникли проблеми з електропостачанням. Як наслідок, через стрибки напруги виникла проблема з постачанням води – насосне обладнання на станціях вимикалося кожні 10 хвилин.

Проблема із заметами на дорогах Одеси набула такого розмаху, що на деякі ділянки довелося виводити навіть бронетранспортери, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Всі служби продовжують працювати у посиленому режимі. На півдні області призупинилися опади, і це дає змогу продуктивніше працювати службам. Поки що складно в Одеському районі, але всі працюють. На деяких заметених ділянках рятувальникам доводиться залучати навіть БТРи", – зазначив він.

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків, завірюхи, шквальний вітер та ожеледиця очікуються не лише на Одещині, а й в інших куточках України. Зокрема, негода може наробити біди у східній, центральній, північній та південній частині нашої держави.