Непогода в Одессе: упала 100-метровая труба котельной, на дороги вывели БТРы (фото, видео)

Из-за повреждений энергосетей возникли перебои с электричеством и водой

В Одессе ликвидируют последствия пронесшейся по городу непогоды. Из-за сильного ветра в городе произошла серьезная авария на одной из котельных – упала труба высотой в 100 метров.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. Официальное сообщение появилось после того, как в сети начали появляться снимки с места аварии.

"Мы собрали штаб на месте и всех специалистов. Сейчас оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам. Утром оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно быстрее начала работать", — написал мэр.

Труба высотой почти 100 метров упала из-за ветра

Одесский городской совет вечером 26 ноября сообщил, что из-за непогоды возникли проблемы с электроснабжением. Как следствие, из-за скачков напряжения возникла проблема с водоснабжением – насосное оборудование на станциях выключалось каждые 10 минут.

Проблема с заносами на дорогах Одессы приобрела такой размах, что на некоторые участки пришлось выводить даже бронетранспортеры, сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Все службы продолжают работать в усиленном режиме. На юге области приостановились осадки, и это позволяет продуктивнее работать службам. Пока сложно в Одесском районе, но все работают. На некоторых заметенных участках спасателям приходится привлекать даже БТРы", – отметил он.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, вьюги, шквальный ветер и гололедица ожидаются не только в Одесской области, но и в других уголках Украины. В частности, непогода может наделать беды в восточной, центральной, северной и южной части нашего государства.