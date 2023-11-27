Минус много миллионов: в Балаклаве шторм смыл любимый кинотеатр крымского гауляйтера

Это только один из примеров сокрушительного действия шторма на окупантов и их имущество

Во временно оккупированном Крыму мощный шторм снес в море летний кинотеатр на "Золотом пляже" в Балаклаве. Это был любимый кинотеатр крымского оккупационного гауляйтера Развожаева, на постройке здания крымские чиновники "распилили" миллионы рублей.

Об этом сообщает один из крымских каналов в Telegram. Известно, что этот кинотеатр не проработал ни дня.

"Любимый летний кинотеатр губернатора на "Золотом пляже" в Балаклаве, не проработавший ни дня в турсезон, вот-вот полностью заберет бездна, а его фрагменты станут подводной памяткой выброшенных на ветер бюджетов", – говорится в сообщении.

Строительство кинотеатра стоило россиянам очень дорого – на него ушла немалая часть от 150 млн рублей, которые Москва выделила оккупированному Крыму по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

А теперь местные жители сняли видео, как стихия разносит здание и понемногу смывает его в море.

Напомним, "Телеграф" писал, что оккупированный Крым во второй половине дня 26 ноября накрыл мощный шторм. Под ударом стихии оказались города побережья полуострова – Севастополь, Ялта, Евпатория, Керчь и другие, а также ряд городов в глубине Крыма.