Синоптики предупредили о сложной погоде: только один регион не будет "сдувать"

Напоследок ноябрь покажет характер

Ноябрь принесет в Украину еще одну волну морозов, но пока в страну пришла оттепель. Однако погода будет достаточно некомфортной — с дождями и порывистым ветром.

Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра. Детальнее о погоде на пятницу рассказала синоптик Наталья Диденко.

Итак, 24 ноября температура воздуха в дневные часы повысится до +2 +9 градусов, на юге аж до +10 +14 градусов.

"Дожди, местами с мокрым снегом пройдут на западе и севере Украины. На остальной территории — без существенных осадков. Сильный юго-западный ветер завтра будет достигать порой штормовых порывов практически повсюду, будьте осторожны", — прогнозирует она.

Укргидрометцентр также предупредил о порывистом ветре в пятницу. Тихо будет только на юге.

"24 ноября в Украине, кроме южной части, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый)", — сказано в сообщении.

В субботу, 25 ноября, дожди, местами с мокрым снегом, накроют большую часть страны. Только в центральных и северных областях будет сухо, переменная облачность. Ночью ожидается -3 +5 градусов (в Крыму до +8), днем будет -1 +7 градусов (в Крыму до +12).

Карта погоды на 25 ноября

В воскресенье, 26 ноября, по всей стране, кроме Сумской и Полтавской областей ожидаются осадки разной интенсивности — дождь, снег, мокрый снег. В ночные часы столбики термометров покажут +5 -3 градуса, в дневное время прогнозируется -3 (Сумщина) +12 (Донетчина) градусов.

В понедельник, 27 ноября, дожди практически повсюду сменит снег, местами мокрый. Ночью будет от 3 градусов тепла, до 7 мороза. Днем ожидается -5 +3 градуса.

Карта погоды на 27 ноября

Вторник, 28 ноября, принесет в большинство регионов Украины немного солнца хотя снег, местами мокрый не исключен по всей стране, но осадки будут низкой интенсивности. Ночью по всей стране (кроме Крыма) прогнозируются минусы — 2-7 градусов мороза. В дневные часы столбики термометров покажут -4 +7 градусов.

Карта погоды на 28 ноября

Напомним, народный синоптик с Волыни Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", каким будет декабрь в этом году. Самым холодным будет начало месяца.