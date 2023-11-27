Не камни с неба, но тоже неплохо: в оккупированном Крыму сверхмощный шторм (видео)

Стихия посетила почти все оккупированные города на полуострове, убытки у окупантов катастрофические

Оккупированный Крым во второй половине дня 26 ноября накрыл мощный шторм. Под ударом стихии оказались города побережья полуострова – Севастополь, Ялта, Евпатория, Керчь и другие, а также ряд городов в глубине Крыма.

Об этом сообщает ряд местных каналов в Telegram. Так, сообщается, что на всем полуострове уничтожено большое количество линий электропередач, из-за непогоды во многих городах иногда нет энергоснабжения.

По данным метеорологов, скорость ветра составляет в среднем 130 км/ч. К утру ветер должен упасть до 80 км/ч.

Скорость ветра побила все рекорды

Города у незаконно построенного Крымского моста в буквальном смысле этого слова уходят под воду. Их активно затапливает из-за непогоды.

У Евпатории море затапливает автомобильную трассу на Саки. А укрепления, которые оккупанты возвели на берегу, полностью разбиты штормом. Из города эвакуировали более 150 человек, оказавшихся в зоне угрозы стихии.

В городе Зуя ветер был так силен, что снес трансформатор. Энергоснабжение в этом районе нарушено.

Трансформатор чудом не улетел

В Севастополе ситуация не лучше: море бьет по набережной города, падают деревья, ветер переворачивает автомобили и роняет деревья. Оккупанты пытаются хоть как-то ликвидировать последствия, но у них почти ничего не получается. К тому же к ветру и дождю прибавился снег.

В целом, ситуация плохая в большинстве городов полуострова. Страдают также Гурзуф, Симферополь и другие населённые пункты. Восстанавливать энергетическую сеть Крыма оккупанты смогут только с утра – сейчас очень большая скорость ветра, поэтому нет смысла, говорят официальные источники во "власти" полуострова.

Напомним, ранее " Телеграф " писал о том, жителям каких областей следует подготовиться к серьезной непогоде.