Мінус багато мільйонів: у Балаклаві шторм змив улюблений кінотеатр кримського гауляйтера

Це тільки один з прикладів нищівної дії шторму на окупантів та їхнє майно

У тимчасово окупованому Криму потужний шторм зніс у море літній кінотеатр на "Золотому пляжі" у Балаклаві. Це був улюблений кінотеатр кримського окупаційного гауляйтера Развожаєва, на будівлі закладу кримські чиновники "розпиляли" мільйони рублів.

Про це повідомляє один з кримських каналів у Telegram. Відомо, що цей кінотеатр не пропрацював жодного дня.

"Улюблений літній кінотеатр губернатора на "Золотому пляжі" в Балаклаві, який не пропрацював ні дня в турсезон, ось-ось повністю забере безодня, а його фрагменти стануть підводною пам'яткою викинутих на вітер бюджетів", – сказано у повідомленні.

Будівництво кінотеатру коштувало росіянам дуже дорого – на нього пішла немала частина від 150 млн рублів, які Москва виділила окупованому Криму за нацпроєктом "Туризм та індустрія гостинності".

А тепер місцеві мешканці зняли відео, як стихія розносить будівлю та дійсно потроху змиває її у море.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що окупований Крим у другій половині дня 26 листопада накрив потужний шторм. Під ударом стихії опинилися міста на узбережжі півострова – Севастополь, Ялта, Євпаторія, Керч та інші, а також низка міст в глибині Криму.