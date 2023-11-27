Не камені з неба, але теж непогано: у окупованому Криму надпотужний шторм (відео)

Стихія завітала в майже усі окуповані міста на півострові, збитки в окупантів катастрофічні

Окупований Крим у другій половині дня 26 листопада накрив потужний шторм. Під ударом стихії опинилися міста на узбережжі півострова – Севастополь, Ялта, Євпаторія, Керч та інші, а також низка міст в глибині Криму.

Про це повідомляє низка місцевих каналів у Telegram. Так, повідомляється, що на всьому півострові знищено велику кількість ліній електропередач, через негоду у багатьох містах подекуди немає енергопостачання.

За даними метеорологів, швідкість вітру складає в середньому 130 км/год. До ранку вітер повинен впасти до 80 км/год.

Швідкість вітру побила усі рекорди

Міста біля незаконно збудованого Кримського мосту у буквальному розумінні цього слова йдуть під воду. Їх активно затоплює через негоду.

Біля Євпаторії море затоплює автомобільну трасу на Саки. А укріплення, які окупанти звели на берегу, повністю розбиті штормом. З міста евакуювали понад 150 осіб, які опинилися у зоні загрози від стихії.

У місті Зуя вітер був такої сили, що зніс трансформатор. Енергопостачання у цьому районі порушене.

Трансформатор дивом не улетів

У Севастополі ситуація не краща: море б'є по набережній міста, падають дерева, вітер перевертає автомобілі та роняє дерева. Окупанти намагаються хоч якось ліквідувати наслідки, але в них майже нічого не виходить. До того ж до вітру та дощу додався сніг.

Загалом, ситуація погана у більшості міст півостріва. Страждають також Гурзуф, Симферополь та інші населені пункти. Відновлювати енергетичну мережу Криму окупанти зможуть тільки зранку – зараз дуже велика швидкість вітру, тому немає сенсу, кажуть офіційні джерела у "владі" півострова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, жителям яких областей слід підготуватися до серйозної негоди.