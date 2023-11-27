Не камені з неба, але теж непогано: у окупованому Криму надпотужний шторм (відео)
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Стихія завітала в майже усі окуповані міста на півострові, збитки в окупантів катастрофічні
Окупований Крим у другій половині дня 26 листопада накрив потужний шторм. Під ударом стихії опинилися міста на узбережжі півострова – Севастополь, Ялта, Євпаторія, Керч та інші, а також низка міст в глибині Криму.
Про це повідомляє низка місцевих каналів у Telegram. Так, повідомляється, що на всьому півострові знищено велику кількість ліній електропередач, через негоду у багатьох містах подекуди немає енергопостачання.
За даними метеорологів, швідкість вітру складає в середньому 130 км/год. До ранку вітер повинен впасти до 80 км/год.
Міста біля незаконно збудованого Кримського мосту у буквальному розумінні цього слова йдуть під воду. Їх активно затоплює через негоду.
Біля Євпаторії море затоплює автомобільну трасу на Саки. А укріплення, які окупанти звели на берегу, повністю розбиті штормом. З міста евакуювали понад 150 осіб, які опинилися у зоні загрози від стихії.
У місті Зуя вітер був такої сили, що зніс трансформатор. Енергопостачання у цьому районі порушене.
У Севастополі ситуація не краща: море б'є по набережній міста, падають дерева, вітер перевертає автомобілі та роняє дерева. Окупанти намагаються хоч якось ліквідувати наслідки, але в них майже нічого не виходить. До того ж до вітру та дощу додався сніг.
Загалом, ситуація погана у більшості міст півостріва. Страждають також Гурзуф, Симферополь та інші населені пункти. Відновлювати енергетичну мережу Криму окупанти зможуть тільки зранку – зараз дуже велика швидкість вітру, тому немає сенсу, кажуть офіційні джерела у "владі" півострова.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, жителям яких областей слід підготуватися до серйозної негоди.