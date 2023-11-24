Синоптики попередили про складну погоду: лише один регіон не "здуватиме"

Наостанок листопад покаже характер

Листопад принесе в Україну ще одну хвилю морозів, але поки що в країну прийшла відлига. Однак погода буде досить некомфортною — з дощами та поривчастим вітром.

Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру. Детальніше про погоду на п’ятницю розповіла синоптик Наталка Діденко.

Отже, 24 листопада температура повітря в денний час підвищиться до +2 +9 градусів, на півдні аж до +10 +14 градусів.

"Дощі, місцями з мокрим снігом пройдуть на заході та півночі України. На решті території — без істотних опадів. Сильний південно-західний вітер завтра досягатиме часом штормових поривів практично всюди, будьте обережні", — прогнозує вона.

Укргідрометцентр також попередив про поривчастий вітер у п’ятницю. Тихо буде лише на півдні.

"24 листопада в Україні, крім південної частини, пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", — йдеться у повідомленні.

У суботу, 25 листопада, дощі, місцями з мокрим снігом, накриють більшу частину країни. Лише у центральних та північних областях буде сухо, мінлива хмарність. Вночі очікується -3 +5 градусів (у Криму до +8), вдень -1 +7 градусів (у Криму до +12).

Карта погоди на 25 листопада

У неділю, 26 листопада, по всій країні, окрім Сумської та Полтавської областей, очікуються опади різної інтенсивності — дощ, сніг, мокрий сніг. У нічні години стовпчики термометрів покажуть +5 -3 градуси, вдень прогнозується -3 (Сумщина) +12 (Донецька область) градусів.

У понеділок, 27 листопада, дощі практично всюди змінять сніг, подекуди мокрий. Вночі буде від 3 градусів тепла до 7 морозу. Вдень очікується -5 +3 градуси.

Карта погоди на 27 листопада

Вівторок, 28 листопада, принесе в більшість регіонів України трохи сонця, хоча сніг, місцями мокрий, не виключений по всій країні, але опади будуть низькою інтенсивності. Вночі по всій країні (крім Криму) прогнозуються мінуси — 2-7 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть -4 +7 градусів.

Карта погоди на 28 листопада

Нагадаємо, народний синоптик із Волині Володимир Деркач розповів "Телеграфу", яким буде грудень цього року. Найхолоднішим буде початок місяця.