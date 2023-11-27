На Київщині через негоду сталося одразу кілька серйозних ДТП: є загиблі (фото, відео)

На жаль, є загиблі та постраждалі

У понеділок, 27 листопада, на Київщині сталося одразу кілька масштабних аварій. Всьому виною негода в Україні, яка обрушилася на країну минулими вихідними.

Так, на Київщині за один день сталося кілька серйозних ДТП. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України в Київській області.

Відомо, що рано вранці у понеділок, 27 листопада, у Білоцерківському районі Київської області у залізобетонний стовп урізався водій легкового автомобіля. Дорожньо-транспортна пригода була зафіксована у смт Рокитне — по вулиці Ігоря Зінича.

Внаслідок аварії стовп впав на проїжджу частину і рятувальникам довелося ліквідувати наслідки того, що сталося. На місці події працювали усі екстрені служби області. На щастя, у цьому випадку обійшлося без загиблих.

Окрім цього у місті Кагарлик на вулиці Столичній, в районі автозаправної станції "Укрнафта", також сталася ДТП. Тут через погодні умови дорогу не поділили два транспортні засоби.

Внаслідок аварії, на жаль, загинуло двоє людей. Ще двоє отримали травми та їм знадобилася допомога медиків. Причини та обставини цієї ДТП мають з’ясувати правоохоронці.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Київщині сталася смертельна аварія : машини перетворилися на купи металу (ексклюзивні фото "Телеграфа").

Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. На жаль, в аварії є загиблі та постраждалі.